Nach Sabotage-Vorwürfen: Berlin lädt russischen Botschafter vor

Die deutsche Bundesregierung wirft Russland wiederholte Angriffe auf Deutschland vor - in Form von Sabotage, Cyberattacken und Desinformationskampagnen. Deswegen sei der russische Botschafter am Freitag in das Auswärtige Amt in Berlin zitiert worden, teilte ein Sprecher mit. Es gebe auch Belege für eine Einflussnahme auf Wahlen. "Russland bedroht damit ganz konkret unsere Sicherheit."