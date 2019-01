Deutschland: Rechtsextreme beklebten Mediengebäude

Die rechtsextremistische "Identitäre Bewegung" (IB) hat am Montag in Deutschland Gebäude von mehreren Redaktionen und Parteien mit Plakaten beklebt. In Berlin waren etwa das ARD-Hauptstadtstudio sowie das Redaktionsgebäude der linken tageszeitung ( taz) Ziele der Aktion, wie Mitarbeiter bestätigten.

Die taz teilte mit, eine Mitarbeiterin habe IB-Mitglieder vom Anbringen eines Plakats am Redaktionsgebäude abhalten wollen. Daraufhin sei die Frau gepackt und am Hals gegriffen worden. Ein IB-Mitglied sei zudem ins Gebäude eingedrungen und habe dort Flugblätter geworfen. Beim Eintreffen der Polizei sei die Gruppe bereits verschwunden gewesen.

Ziel der Plakataktion wurde auch die Parteizentrale der SPD. Die Grünen waren laut Medienberichten ebenfalls betroffen. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis schrieb auf Twitter von einer "wirren Gedankenwelt" der "Identitären".