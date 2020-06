Der Tag, an dem JFK starb

Dass Kennedy seine Frau betrogen hat, ist bekannt. Doch Christopher Andersons eben erschienene Skandalbiografie „The Final Year of Jack and Jackie“ durchleuchtet auch die Zeit vor seiner Präsidentschaft, in der es um Bordellbesuche und um voreheliche Affären mit Audrey Hepburn, Joan Crawford, Zsa Zsa Gabor und vielen anderen geht.

Kaum verheiratet, machte sich Kennedy, laut dieser Biografie, an seine Schwägerin Lee Radziwill heran, und als Jackie schwanger war, brach er zu einem Liebesausflug mit unbekannter Schönheit ins Mittelmeer auf. Dass seine Frau in diesen Tagen eine Fehlgeburt erlitt, ließ ihn kalt. Er blieb in amouröser Gesellschaft auf der Yacht.