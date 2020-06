Der neue Papst besucht Österreich: Tawadros II. sucht Unterstützung

5500 Mitglieder

Seit 2003 ist die Koptische Kirche anerkannt. Hier leben rund 5500 koptische Christen. Die meisten in Wien. Ein Kloster befindet sich in Obersiebenbrunn, Kirchen in Wien, Graz, Klagenfurt, Linz und Bruck an der Mur.

Stationen des Besuchs

Am Donnerstag soll der Koptenpapst um 14.30 Uhr in Wien landen. Am Freitag folgt die Begegnung mit den Gläubigen in der koptischen Kirche in Wien-Donaustadt. Am Samstag hält Tawadros eine Predigt in der Marienkathedrale, bevor er Staatssekretär Sebastian Kurz trifft. Am Montag ist er neben Kardinal Schönborn Ehrengast bei einem Kirchenfest im Erzbischöflichen Palais. Am Dienstag trifft er Bundespräsident Fischer. Dann reist er in die Steiermark.