05/24/2014
Der EU-Wahlkampf in Zitaten
Von Bäumen, Klopapier und Spionen.
EU-WAHL: BP FISCHER RUFT ZUM URNENGANG AUF
EU-WAHL: ÖVP WAHLKAMPF-ABSCHLUSS "NOCH 24 STUNDEN"
EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: FRE
Weidenholzer, president of Austrian social aid org
NATIONALRAT: STROLZ
EU-WAHL: INTERVIEW ANGELIKA MLINAR
EU-WAHL: INTERVIEW / EUGEN FREUND (SPÖ)
Streitgespräch Othmar Karas und Eugen Freund…
Eugen Freund
EU-WAHLKAMPF ABSCHLUSS DER FPÖ: STRACHE
FPÖ-BUNDESPARTEITAG IN GRAZ: HERBERT KICKL
EU-WAHL: PK "DIE REFORMKONSERVATIVEN (REKOS)": STA
"ELEFANTEN-RUNDE" VON EUROPA ANDERS: EHRENHAUSER