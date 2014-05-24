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"Die Stimme wegzuwerfen, ist genau so problematisch, wie Brot wegzuwerfen."
Bundespräsident Heinz Fischer ruft höchst eindringlich auf, zur Wahl zu gehen.

© APA/BUNDESHEER/ CARINA KARLOVITS

EU-Wahl
05/24/2014

Der EU-Wahlkampf in Zitaten

Von Bäumen, Klopapier und Spionen.

© Bild: APA/BUNDESHEER/ CARINA KARLOVITS

EU-WAHL: BP FISCHER RUFT ZUM URNENGANG AUF

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

EU-WAHL: ÖVP WAHLKAMPF-ABSCHLUSS "NOCH 24 STUNDEN"

© Bild: APA/GEORG HOCHMUTH

EU-WAHL: ORF-DISKUSSION DER SPITZENKANDIDATEN: FRE

© Bild: REUTERS/HERWIG PRAMMER

Weidenholzer, president of Austrian social aid org

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

NATIONALRAT: STROLZ

© Bild: APA/ROLAND SCHLAGER

EU-WAHL: INTERVIEW ANGELIKA MLINAR

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EU-WAHL: INTERVIEW / EUGEN FREUND (SPÖ)

© Bild: novy gilbert

Streitgespräch Othmar Karas und Eugen Freund…

© Bild: KURIER/Gilbert Novy

Eugen Freund

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EU-WAHLKAMPF ABSCHLUSS DER FPÖ: STRACHE

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FPÖ-BUNDESPARTEITAG IN GRAZ: HERBERT KICKL

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EU-WAHL: PK "DIE REFORMKONSERVATIVEN (REKOS)": STA

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"ELEFANTEN-RUNDE" VON EUROPA ANDERS: EHRENHAUSER

| Stand: 05/24/2014, 08:00