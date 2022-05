Der Chefdiplomat von Johannes Paul II. ist tot

50 Jahre lang war Angelo Sodano im diplomatischen Dienst des Vatikans tätig. Zwei Päpsten, Johannes Paul II. (1978-2005) und Benedikt XVI. (2005-2013), diente der Norditaliener als Kardinalstaatssekretär. Am späten Freitagabend starb Angelo Sodano im Alter von 94 Jahren in Rom in einem Krankenhaus, in das er mit Covid-19 eingeliefert worden war.

Zweiter Mann im Vatikan

Sein Meisterstück lieferte Sodano bereits als Päpstlicher Botschafter in Chile, wohin er 1977 geschickt wurde. 1978/79 half er, den Grenzstreit des Landes mit Argentinien tief im Süden beizulegen. Die Militärjunta in Buenos Aires stand damals kurz vor einer Kriegserklärung. In den Tagen des Mauerfalls in Europa war Sodano vatikanischer Außenminister, bevor ihn Johannes Paul II. 1991 zum Kardinalstaatssekretär ernannte.

In dieser Position war Angelo Sodano fast 16 Jahre lang hinter Johannes Paul II. der zweite Mann im Vatikan. Der Papst aus Polen hatte den Piemonteser am 29. Juni zum Nachfolger des legendären Agostino Casaroli (1914-1998) berufen. Unter anderem begleitete Sodano den Papst zwischen August 1991 und 2004 auf 53 seiner Auslandsreisen. Unter ihm sei die Außenpolitik des Vatikans relativ glatt und problemlos verlaufen, urteilen Beobachter. Für die große politische Aufmerksamkeit sorgte Johannes Paul selber. Dieser, so Sodano später einmal rückblickend, habe den Beinamen "der Große" verdient.