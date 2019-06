Das Netz lacht über Boris Johnsons seltsames Hobby

Boris Johnson, Favorit im Rennen um das Amt des britischen Premierministers, bastelt nach eigener Aussage zum Abschalten gern Busse aus hölzernen Weinkisten - und erntet damit Spott und Unglauben im Netz. "Ich baue Modellbusse", sagte Johnson dem Sender TalkRadio am Dienstag.

"Also, ich nehme mir alte Holzkisten, ja, und dann male ich sie an. Ich nehme an, das ist so eine Kiste, in der mal zwei Weinflaschen drin waren", erzählte Johnson weiter. "Sie hat so ein Trenn-Ding, und dann mache ich einen Bus daraus. (...) Ich male die Insassen, die sich in dem wunderbaren Bus vergnügen."