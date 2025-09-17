Dänemark kauft erstmals weitreichende Präzisionswaffen

Zur Abschreckung Russlands will das NATO-Land Dänemark zum ersten Mal überhaupt Präzisionswaffen mit großer Reichweite besorgen. Dazu hat die Regierung in Kopenhagen eine Grundsatzentscheidung getroffen, wie Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen und Außenminister Lars Løkke Rasmussen bekanntgaben. Genauere Angaben etwa zum Typ der Waffen, zum Zeithorizont und zu den erwarteten Kosten machte das Trio nicht.

Es handle sich um "einen Paradigmenwechsel in der dänischen Verteidigungspolitik", stellte Frederiksen jedoch fest. Ziel sei es, eine glaubwürdige Abschreckung vor Angriffen auf Dänemark und die NATO insgesamt gewährleisten zu können.