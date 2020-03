Coronavirus: Malta steckt alle Einreisenden in Quarantäne

Nachdem die Zahl der Coronavirus-Infektionsfälle auf zwölf gestiegen ist, hat Malta die Einführung einer zweiwöchigen Quarantäne für alle Einreisenden beschlossen. Die Maßnahme tritt am heutigen Freitag in Kraft, berichtete die Tageszeitung Times of Malta.

Der maltesische Premier Robert Abela kündigte strenge Polizeikontrollen an. Wer sich nicht an die Vorschriften hält, müsse mit einer Geldstrafe von 1.000 Euro rechnen. Ausländern droht die Ausweisung oder der Entzug der Arbeitsgenehmigung.

Fähren nach Sizilien nur noch für Fracht

Malta hatte am Dienstag alle Verbindungen im Personenverkehr nach Italien unterbrochen. Die Fähren, die täglich zwischen Malta und Sizilien verkehren, dienen nur noch zum Transport von Medizingütern und anderer Fracht. Malta ist mit seinen 490.000 Einwohnern abhängig von täglichen Importen, insbesondere von Lebensmitteln, die überwiegend aus Italien stammen.