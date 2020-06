Coronakrise: Italiens Premier Conte von Staatsanwälten befragt

Hinterbliebene von Opfern hatten am Mittwoch in der besonders stark betroffenen Provinz Bergamo Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Sie werfen den Behörden vor, wegen Fahrlässigkeit und Inkompetenz für zahlreiche Todesfälle durch das Virus verantwortlich zu sein. Neben Conte wurden am Freitag im Regierungssitz auch der Gesundheitsminister Roberto Speranza und die Innenministerin Luciana Lamorgese von den Staatsanwälten als Zeugen angehört, wie italienische Medien berichteten.

Mehr Informationen zum Ergebnis der Befragung gab es vorerst nicht. Bei den Untersuchungen der Staatsanwälte geht es vor allem um das mögliche Versäumnis der Regierung, besonders betroffene Gebiete in der Provinz Bergamo als sogenannte Rote Zonen nicht abgeschottet zu haben, um so die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hieß es aus Ermittlerkreisen.