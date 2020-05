Chinesischer Botschafter in Israel tot aufgefunden

Der chinesische Botschafter in Israel ist in seiner Residenz in Tel Aviv tot aufgefunden worden. Der 57-jährige Du Wei, der den Botschafterposten erst im Februar übernommen hatte, wurde am Sonntag in der Früh in dem Haus im Nobelvorort Herzliya gefunden, wie Polizeisprecher Micky Rosenfeld mitteilte. Nach chinesischen Angaben starb Du offenbar eines natürlichen Todes.

Rosenfeld sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Polizei sei an Ort und Stelle gewesen, um die Umstände seines Todes aufzuklären. Dies sei ein "normales Prozedere". Die Polizei leitete demnach aber keine Ermittlungen zum Tod des Botschafters ein.