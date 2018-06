China: Xi zeichnete "besten Freund" Putin mit Medaille aus

Der russische Präsident Wladimir Putin ist zum Auftakt seines Besuchs in Peking mit einer chinesischen Freundschaftsmedaille geehrt worden. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping überreichte seinem Gast die Auszeichnung am Freitag in der Großen Halle des Volkes.

Laut Chinas staatlicher Nachrichtenagentur Xinhua war es das erste Mal, dass die Medaille vergeben wurde. Sie sei Ausländern vorbehalten, die einen herausragenden Beitrag "zu Chinas sozialistischer Modernisierung" geleistet haben. Xi nannten Putin seinen "besten Freund" und einen "alten Freund der Chinesen".