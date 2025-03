Atomverhandlungen: Iran lehnt Aufforderung der USA ab

Hochrangige Diplomaten aus dem Iran, Russland und China haben sich am Freitag in Peking zu Gesprächen über Teherans Atomprogramm getroffen.

"Bedroht": Iranischer Präsident wird nicht mit USA verhandeln

Der Iran schloss 2015 ein Abkommen mit den USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland ab und erklärte sich bereit, sein Atomprogramm im Gegenzug für die Aufhebung internationaler Sanktionen einzuschränken. Doch Donald Trump stieg während seiner ersten Amtszeit 2018 aus dem Pakt aus.

In der vergangenen Woche erklärte Trump, er habe einen Brief an die iranische Führung geschickt, in dem er Gespräche mit der Islamischen Republik vorgeschlagen habe. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian erklärte jedoch, er werde nicht mit den USA verhandeln. Solange sein Land "bedroht" werde, werde sich der Iran nicht den "Befehlen" der USA zu Gesprächen beugen.