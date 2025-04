China genehmigt Bau von 10 neuen Atomreaktoren und beschleunigt Wasserstoffproduktion

Der chinesische Staatsrat hat den Bau von 10 neuen Atomreaktoren genehmigt, mit einer Gesamtinvestition von mehr als 200 Milliarden Yuan (26 Milliarden Euro), berichtet die South China Morning Post (SCMP) aus Hongkong. Laut Bloomberg werden derzeit 30 Reaktoren in China gebaut, was etwa 50% des weltweiten Gesamtvolumens ausmacht.

Es wird erwartet, dass China bis zum Ende dieses Jahrzehnts die USA als größten Erzeuger von Atomenergie überholen wird. Dieses Jahr ist bereits das vierte in Folge, in dem China mindestens 10 neue Reaktoren genehmigt hat. Insgesamt betreibt China nun 102 Atomkraftwerke, die entweder in Betrieb sind, sich im Bau befinden oder für den Bau genehmigt wurden. Die installierte Kapazität beträgt 113 Gigawatt (GW), so der staatliche Sender CCTV.