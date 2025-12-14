Chile steht vor Rechtsruck: Stichwahl Kast gegen Jara gestartet

In Chile hat am Sonntag die zweite Runde der Präsidentenwahl begonnen. Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast geht als klarer Favorit in die Stichwahl an diesem Sonntag. In den Umfragen liegt er deutlich vor der kommunistischen Regierungskandidatin Jeannette Jara. "Die Demokratie ist das beste Instrument, das wir haben, um die Differenzen zwischen uns Chilenen und Chileninnen friedlich beizulegen", sagte der linke Präsident Gabriel Boric nach der Stimmabgabe in der südlichen Stadt Punta Arenas.

Das südamerikanische Land steht vor einem Rechtsruck. Während Boric vor vier Jahren noch gewählt wurde, um die starken sozialen Unterschiede zu beheben sowie das Bildungs- und Gesundheitswesen zu verbessern, hat sich der Fokus mittlerweile verschoben.