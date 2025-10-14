Charlie Kirk: Getöteter Aktivist erhält höchste US-Auszeichnung

US-Präsident Donald Trump will den getöteten rechten Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk mit der Presidential Medal of Freedom auszeichnen - der höchsten Zivilauszeichnung der USA. Die Zeremonie soll Regierungsangaben zufolge noch am heutigen Dienstagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste; Abend MESZ) im Weißen Haus stattfinden.

Der Gründer der studentischen Jugendorganisation Turning Point USA wurde am 10. September bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University im Bundesstaat Utah erschossen. Trump hat Kirk einen "Märtyrer für die amerikanische Freiheit" genannt. Der Präsident hat dessen Tod zum Anlass genommen, um gegen das zu mobilisieren, was er als "radikalen Linksextremismus" bezeichnet.