Trauerfeier für Charlie Kirk in Football-Stadion in Arizona

Die Veranstaltung findet am Sonntag (11.00 Uhr Ortszeit; 20.00 Uhr MESZ) in einem Football-Stadion im US-Staat Arizona statt, wo Kirk zuletzt mit seiner Familie lebte. Es werden Zehntausende Gäste erwartet, neben Witwe Erica Kirk sollen auch US-Präsident Donald Trump und dessen Stellvertreter JD Vance sprechen.

Auch weitere Regierungsvertreter und Trumps ältester Sohn, Don Jr., wollten teilnehmen. Die Sicherheitsvorkehrungen gelten als extrem hoch. Das Land steht seit dem Attentat auf Kirk unter besonderer Anspannung. Der 31-Jährige war am 10. September bei einer Veranstaltung an einer Universität im US-Staat Utah erschossen worden.

Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde kurze Zeit später festgenommen und unter anderem wegen Mordes angeklagt. Ihm droht die Todesstrafe.