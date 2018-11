Causa Gruevski: Ungarn schließt Auslieferung an Mazedonien aus

"Wenn das bestätigt ist, erwarte ich eine stichhaltige Erklärung der Gründe durch Viktor Orban", so Hahn weiter. Der EU-Kommissar betonte, die Rechtsstaatlichkeit sei ein fundamentales Prinzip für die EU-Mitgliedstaaten und für die EU-Kandidatenländer gleichermaßen. "Sie ist ein Schlüssel für Europas Glaubwürdigkeit. Es ist überraschend, dass Ungarn die EU-Mitgliedschaft Mazedoniens unterstützt, aber es nicht für sicher hält."

Aus dem EU-Parlament kam am Mittwoch ebenfalls Kritik an der Entscheidung Orbans, Gruevski politisches Asyl zu gewähren, nachdem der Ex-Regierungschef in Skopje zu einer Haftstrafe wegen Korruption verurteilt worden war und das Land verlassen hat. "Dieser Fall ist an Zynismus nicht zu überbieten: Dass die ungarische Regierung einen wegen Korruption verurteilten Politiker unter Verweis auf Asylgesetze aufnimmt und gleichzeitig Menschen, die vor dem Krieg in Syrien und im Irak fliehen, kriminalisiert, macht fassungslos", sagte Udo Bullmann, der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten. "Dies ist entweder eine bemerkenswerte Wende in der Asylpolitik von Viktor Orban oder ein Paradebeispiel für Heuchelei."