TV-"Wahlarena" als Fernduell für Steinbrück

Auf die Frage, wie man jemanden von Nicht-Wählen abhalten soll, konterte Steinbrück leidenschaftlich: „Sie haben nicht nur ein Wahlrecht, Sie haben auch eine Wahlpflicht. Nur weil Sie ärgerlich sind auf die Parteien, überlassen Sie das Feld anderen mit Ergebnissen, die Sie vielleicht für falsch halten?“ Erwartet wurde, dass Steinbrücks souveräner Auftritt vor einem TV-Millionenpublikum ihm einige Popularitätspunkte bringen würde.

Bereits am Montag war Kanzlerin Angela Merkel in der Sendung zu Gast gewesen. Sie habe große Fortschritte in ihrer TV-Präsenz gemacht im Vergleich zu früher und dabei mehr gepunktet als im TV-Duell, so Die Welt. Merkel hatte aber auch schwierige Momente: So brachte ein Homosexueller Merkel in Verlegenheit, als er von ihr die Freigabe von Adoptionen für solche Paare forderte. „Da tue ich mich schwer damit“, gab Merkel spontan zu.