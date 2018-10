Brüssel lehnt Italiens Budget ab - Salvini tobt

Italien erhält nun drei Wochen Zeit, nachzubessern. „Wenn dieser revidierte Entwurf vorliegt, werden wir ihn erneut prüfen, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici „Heute ist nicht das Ende der Geschichte, der Dialog wird fortgesetzt.“

Doch nichts an den rauen Tönen aus Rom lässt erwarten, dass die Populisten in der italienischen Regierung den Forderungen der EU nachkommen werden. „Die italienische Regierung sucht keinen Ausweg, sondern sie sucht die Eskalation“, befürchtet auch der italienische EU-Abgeordnete Herbert Dorfmann. Eine wie von der EU-Kommission verlangte Kurskorrektur der Regierung in Rom schließt der konservative Parlamentarier aus Südtirol aus: „Es geht den beiden regierenden Parteien darum, den Norden und den Süden Italiens zu versorgen.“ Für den Norden wolle die Lega einen Steuernachlass durchsetzen; für den Süden die 5-Sterne-Bewegung das bedingungslose Grundeinkommen ermöglichen.