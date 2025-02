Starmer habe den Vize-Minister umgehend seiner Ämter enthoben, als er von den Äußerungen erfahren habe, berichtete am Samstag die britische Nachrichtenagentur Press Association (PA). Laut einem Zeitungsbericht ging ers um antisemitische, rassistische und sexistische Postings.

Gwynne machte Witze über Wähler

Der Gruppe in dem Sozialen Netzwerk gehörten mehr als ein Dutzend Labour-Kommunalpolitiker, Parteivertreter und mindestens ein weiteres Parlamentsmitglied an, wie die Zeitung Mail on Sunday berichtete. Demnach machte Gwynne auch Witze über einen Wähler, der von einem Lastwagen "niedergemäht" worden war. "Ich bedauere meine sehr unüberlegten Kommentare zutiefst und entschuldige mich für jede Beleidigung", erklärte Gwynne im Onlinedienst X.