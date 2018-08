Brexit-Tauziehen in Wien: Pokern und bluffen

Die Details sind also einigermaßen komplex, schließlich geht es um milliardenschwere Finanzoperationen, die Europas Banken über London abwickeln. Trotzdem brachte Jeremy Hunt das politische Tauziehen zwischen Großbritannien und der EU in der Vorwoche in Berlin auf einen bemerkenswert simplen Punkt: Es gehe darum, „wer im Duell zuerst blinzelt.“ Großbritannien jedenfalls werde das sicher nicht sein: „Viele in der EU glauben, dass man nur lang genug warten müsse, dann würden die Briten schon blinzeln. Das wird nicht passieren.“

Die Briten pokern also hoch. Die Regierung von Premierministerin Theresa May droht bei jeder Gelegenheit, sich notfalls auch ohne Abkommen aus der EU zu verabschieden. Tatsächlich aber will man mit allen Mitteln einen harten Brexit zu verhindern und setzt darauf, dass die EU dasselbe Ziel hat.