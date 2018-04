Brennende Autoreifen: Neue massive Gaza-Proteste

Die israelische Behörde Cogat, die für Verbindungen mit den Palästinensern zuständig ist, hat vor schweren Umweltschäden durch die am Freitag geplante Verbrennung von Reifen gewarnt. Leiter Joav Mordechai habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem Brief dazu aufgefordert, eine "ökologische Katastrophe" durch die befürchtete Verbrennung von rund 10.000 Reifen zu verhindern. Minister Erdan sagte: "Letztlich werden vor allem die Einwohner des Gazastreifens unter den Reifen-Verbrennungen zu leiden haben."

Die Protestkampagne soll bis zum 15. Mai dauern. Anlass sind die Feiern zum 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser begehen den 15. Mai als Nakba-Tag (Tag der Katastrophe), weil im ersten Nahost-Krieg 1948 rund 700.000 Palästinenser flohen oder vertrieben wurden. Am 14. Mai - dem Jahrestag der Gründung Israels im Jahr 1948 - wollen die USA zudem die US-Botschaft in Jerusalem eröffnen.

Die im Gazastreifen herrschende Hamas will mit der wochenlangen Kampagne ihren Anspruch auf ein "Recht auf Rückkehr" für palästinensische Flüchtlinge und deren Nachkommen in das Gebiet des heutigen Israel untermauern. Israel lehnt eine Rückkehr in das eigene Staatsgebiet ab. Die Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie bestreitet das Existenzrecht Israels und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan.