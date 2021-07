Präsidentin Rousseff lenkt nach Protesten ein

Nach den Massenprotesten gegen Brasiliens Regierung signalisiert Staatspräsidentin Dilma Rousseff Dialogbereitschaft: "Die Regierung hört die Demonstrationen auf der Straße und wird dies auch weiter tun. Ich bin offen für einen Dialog", sagte die linke Politikerin am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache in Brasilia. Der Wille der Nation drücke sich bei Wahlen aus und müsse respektiert werden. Aber die Straßen seien der legitime Ort für öffentliche Demonstrationen.

Die 67-Jährige kündigte für die kommenden Tagen ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Korruption und Straflosigkeit an. Darüber werde der Kongress diskutieren. Bei den Massenprotesten waren am Sonntag schätzungsweise 1,7 Millionen Menschen landesweit auf die Straße gegangen, mehr dazu hier. Eine zentrale Forderung war die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens gegen Rousseff im Zusammenhang mit einem massiven Korruptionsskandal beim staatlichen Ölkonzern Petrobras. Darauf ging Rousseff, die ihr zweites Mandat im Jänner antrat, in ihrer Rede allerdings nicht ein.