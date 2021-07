Brasilien – das Land, wo der Kaffee wächst

Kaffee ist nach Erdöl der wichtigste Exportrohstoff der Welt. Der Versuch, nach dem Vorbild der OPEC Preisausschläge über eine Übereinkunft von Verbraucher- und Erzeugerländern zu vermeiden, ist gescheitert. Zu groß waren die Interessenskonflikte.

1989 wurde das Kaffeeabkommen aufgelöst. Das Auf und Ab der Preise steht damit an der Tagesordnung. Arabica-Bohnen werden vor allem an der Kaffeebörse in New York, Robusta-Bohnen an jener in London gehandelt. Weltweit kontrollieren fünf Konzerne den Kaffeemarkt: Kraft, Nestlé, Procter&Gamble, Sara Lee und Tchibo.