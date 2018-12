Brandstätters Blick: S‘ Annegret – eine Politikerin sucht Kurs

In Großbritannien hat Theresa May in den letzten Monaten versucht, in die Rolle der Überzeugungstäterin zu wachsen. „My deal oder no deal“ ist zumindest eine klare Ansage. Freilich, im Zuge der Brexit-Kampagne hat May, wenige Wochen vor dem Referendum im Juni 2016 noch für den Verbleib geworben: „In der EU zu bleiben macht uns sicherer, garantiert einen größeren Wohlstand und macht uns international einflussreicher.“

Der damalige Premier David Cameron wollte das auch, war aber zu schwach, seine Partei davon zu überzeugen. Er glaubte, mit einem Referendum seinen Kopf retten zu können – und ließ damit „die Dämonen von der Leine“, wie er selbst seinem Pressesprecher Craig Oliver in einer stillen Stunde gestand. In dem Buch, das Oliver über die Brexit-Kampagne schrieb, wird May als „U-Boot“ bezeichnet. Sie ist untergetaucht – Abwarten und Tee trinken.