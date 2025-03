Bosnien: Staatsanwaltschaft ordnet polizeiliche Vorführung Dodiks an

Die bosnische Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch angeordnet, dass ihr der Präsident des serbischen Landesteils, Milorad Dodik, von der Polizei vorgeführt wird. Die Ankläger wollen ihn laut Medienberichten wegen "Angriffs auf die Verfassungsordnung" einvernehmen. Die Anordnung bezieht sich auch auf den Ministerpräsidenten des serbischen Landesteils (Republika Srpska), Radovan Višković, und den Präsidenten des bosnisch-serbischen Parlaments, Nenad Stevandić.

Diese Schritte dürften die ohnehin angespannte Lage in Bosnien-Herzegowina weiter verschärfen. Dodik war im Februar in erster Instanz - und daher bisher nicht rechtskräftig - verurteilt worden, weil er sich nicht an Beschlüsse des internationalen Bosnien-Beauftragten Christian Schmidt hielt.

Der Chef der in der Republika Srpska regierenden Partei SNSD verfolgt seit Jahren einen separatistischen, serbisch-nationalistischen Kurs. Am Tag darauf verabschiedete das Parlament der Republika Srpska ein Gesetz, das gesamtstaatlichen Justizorganen die Tätigkeit im serbischen Landesteil untersagt.