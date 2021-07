Bombenfund und Festnahmen vor Charles-Besuch

Wie die Polizei mitteilte, nahmen Ermittler am Mittwoch bei 20 Durchsuchungseinsätzen in den Grafschaften Dublin, Louth und Wexford vier Männer fest. Einer ist demnach über 60 Jahre alt, die anderen drei in ihren 20ern. Laut Berichten des Independent und der Irish Times ist der Ältere ein mehrfach verurteilter Kämpfer für den Anschluss Nordirlands an die Republik Irland.

Bei einem weiteren Einsatz in Glenfarne nahe der Grenze zu Nordirland wurden am Mittwoch zwei weitere Männer im Alter von 20 und 29 Jahren bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. In ihrem Auto hatten Polizisten eine Pistole und mutmaßliche Bombenteile gefunden. Die Polizei stoppte das Auto nicht weit von einer Pferderennbahn, die Charles und Camilla besuchen wollen.

Im Zusammenhang mit diesen Einsätzen berichtete das irische Militär am Donnerstag von drei Einsätzen ihres Bombenräumkommandos, bei denen unter anderem zwei einsatzfähige improvisierte Sprengsätze sowie Bauteile für den Bau weiterer Sprengsätze gefunden worden seien.