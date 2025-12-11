Boliviens Ex-Präsident Arce wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen

Wegen Korruptionsvorwürfen ist Boliviens Ex-Präsident Luis Arce einen Monat nach der Amtsübergabe festgenommen worden.

Vizepräsident Edmand Lara teilte mit, die Polizei habe ihn verhaftet. "Alle, die dieses Land bestohlen haben, werden jeden Cent zurückzahlen und sich vor der Justiz verantworten müssen", sagte Lara in einer Videobotschaft. Begründet wurde die Festnahme mit dem Vorwurf der Veruntreuung von Geldern aus einem Fonds für indigene Völker zwischen 2006 und 2014.