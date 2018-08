Blutige Proteste im Gazastreifen: Zwei Tote und 300 Verletzte

Auch an diesem Freitag demonstrierten nach israelischen Angaben mehrere tausend Palästinenser an mehren Orten in der Nähe der Grenze. Sie steckten Reifen in Brand und warfen Steine, wie AFP-Journalisten berichteten. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen beteiligten sich demnach jedoch weniger Menschen an den Protesten.

Die israelische Armee wurde nach eigenen Angaben mit einer Granate beschossen. Dabei sei jedoch kein Soldat verletzt worden. Die Armee habe daraufhin mit Panzern zwei Hamas-Stellungen im Norden des Gazastreifens angegriffen.

Bereits Mittwochabend und Donnerstag hatten sich Kämpfer der im Gazastreifen regierenden radikalislamischen Hamas und die israelische Armee heftige Gefechte geliefert. Mehr als 180 Raketen wurden von dem Palästinensergebiet nach Israel abgeschossen, dort wurden sieben Menschen verletzt.