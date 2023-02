Blumen am Kreml: Moskauer gedenken des Kremlkritikers Nemzow

Trotz des Risikos von Festnahmen haben in Russlands Hauptstadt Moskau zahlreiche Menschen des vor acht Jahren ermordeten Oppositionellen Boris Nemzow gedacht. Auf der Br├╝cke in unmittelbarer N├Ąhe zum Kreml, auf der Nemzow am 27. Februar 2015 erschossen worden war, legten am Montag bis in den Abend hinein Menschen Blumen nieder. Das berichtete eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Polizisten patrouillierten an der Gedenkstelle.

Keine Suche nach Drahtziehern

Tags├╝ber war eine junge Frau festgenommen worden, die ein Plakat mit der Aufschrift "Boris" trug. Nemzow galt unter anderem als gro├čer Unterst├╝tzer der Richtung Westen strebenden Ukraine, gegen die Russland seit einem Jahr offen Krieg f├╝hrt.