Biden will Ex-General Austin zum Pentagon-Chef machen

Der künftige US-Präsident Joe Biden will mit Ex-General Lloyd Austin erstmals einen Afroamerikaner zum US-Verteidigungsminister berufen. Das vermeldeten am Montagabend (Ortszeit) mehrere US-Medien, ein Insider aus dem Biden-Team bestätigte die Information der Nachrichtenagentur Reuters. Austin (67) war zuletzt von 2013 bis zu seinem Ruhestand 2016 Kommandant der US-Streitkräfte im Nahen Osten, kennt sich daher mit den dort weiterhin bestehenden Konfliktherden aus.

Das Regionalkommando für den Nahen Osten (Centcom) ist verantwortlich für die US-Einsätze unter anderem im Irak, in Syrien und in Afghanistan. Austin diente im Irak und in Afghanistan und war 2003 am Einmarsch der US-Truppen in Bagdad beteiligt. Zu Beginn seiner mehr als 40-jährigen Karriere im US-Militär war er nach Centcom-Angaben zunächst in Deutschland eingesetzt. Austins Bestellung wäre bei einigen progressiven Gruppen umstritten, da er unter anderem im Vorstand des Waffenherstellers Raytheon Technologies sitzt.