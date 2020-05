Syrien: Wohnviertel dem Erdboden gleichgemacht

Nahezu eine Woche nach Beginn der Verhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien ist entgegen Meldungen vom Vortag, das Regime wolle auf Basis einer Übergangslösungs-Vereinbarung verhandeln, kein Durchbruch zu einer Friedensvereinbarung in Sicht. Vielmehr wurde bei den Gesprächen am Genfer UN-Sitz erneut deutlich, dass die Positionen weit voneinander entfernt sind, wie Delegierte und Diplomaten berichteten. Nach Angaben von Syrien-Vermittler Lakhdar Brahimi wird die erste Verhandlungsrunde heute, Freitag, abgeschlossen. Die Gespräche sollten nach einer „Auszeit“ von etwa einer Woche fortgesetzt werden. „Es ist schon ein Erfolg an sich, dass sie weiter miteinander reden wollen.“