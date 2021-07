Bericht über geheime Kooperation Israels mit Hamas

Seit mehreren Wochen führen offizielle Vertreter der israelischen Regierung und des Militärs geheime Gespräche mit der Hamas, die von Israel als Terrororganisation eingestuft wird. Das Ziel sei, langfristig die gegenwärtige Ruhe an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen zu bewahren, berichtet das israelische Internetportal Ynet am Mittwoch.

Zuletzt war es am israelischen Unabhängigkeitstag, am 23. April, zu einem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen und einem israelischen Luftschlag gekommen. Allerdings handelte es sich um einen vereinzelten Zwischenfall. Sonst war es an der Grenze weitgehend ruhig.