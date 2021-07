Beppe Grillo wurde abgestraft

Die Kommunalwahlen, zu denen sieben Millionen Italiener am Sonntag und Montag aufgerufen waren, wurden zum Stimmungstest für die Regierung von Premier Enrico Letta. Besonders der Schulterschluss mit Silvio Berlusconis Mitte-rechts-Partei als Koalitionspartner hat viele Linkswähler verärgert. Dennoch kann sich Lettas Demokratische Partei (PD) über Zugewinne in zahlreichen Städten freuen. Allerdings war die Wahlbeteiligung sehr niedrig. Landesweit beteiligten sich am Urnengang gerade einmal 62,3 Prozent.