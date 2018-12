Belgischer König versucht, Regierungskrise abzufedern

Es war ein Kommen und Gehen am Mittwoch im königlichen Palast in Brüssel. In Vier-Augen-Gesprächen beriet König Philippe mit den Spitzenpolitikern der wichtigsten Parteien Belgiens, um auszuloten, wie er die aktuelle Regierungskrise managen könnte. Premier Charles Michel hatte am Dienstagabend sein Rücktrittsgesuch beim König eingereicht, nachdem Sozialdemokraten und Grüne einen Misstrauensantrag gegen den Liberalen im Parlament angekündigt hatten.

Weltrekord in langsamer Regierungsbildung

Philippe nahm die Demission vorerst nicht an. Dauerte doch die vergangene Regierungsbildung mehr als vier Monate, die zuvor hatte sich überhaupt über 541 Tagen hingezogen und ging damit ins Guiness-Buch der Rekorde ein. Da im Mai 2019 ohnehin Parlamentswahlen in Belgien anstehen, wurde am Mittwoch in Brüssel gemutmaßt, könnte der König Michel erneut mit der Regierungsbildung beauftragen.