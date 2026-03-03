"Präventive Behandlung": Trump hat auffälligen Ausschlag am Hals

Ein roter Ausschlag am Hals von US-Präsident Donald Trump hat für neue Spekulationen gesorgt.

Ein am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus aufgenommenes Foto der Nachrichtenagentur AFP zeigte einen rötlichen Bereich mit bräunlichen Krusten über Trumps Hemdkragen auf der rechten Seite seines Halses.

Trumps Arzt führte den auffälligen Ausschlag auf eine "präventive" Behandlung zurück.