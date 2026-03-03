"Präventive Behandlung": Trump hat auffälligen Ausschlag am Hals
Zusammenfassung
- Roter Ausschlag am Hals von Donald Trump sorgt für Spekulationen über seinen Gesundheitszustand.
- Trumps Arzt erklärt, der Ausschlag sei Folge einer präventiven, ärztlich verschriebenen Hautcreme.
- Frühere Blutergüsse an Trumps Händen wurden vom Weißen Haus mit Aspirin-Einnahme begründet.
Ein roter Ausschlag am Hals von US-Präsident Donald Trump hat für neue Spekulationen gesorgt.
Ein am Montag bei einer Veranstaltung im Weißen Haus aufgenommenes Foto der Nachrichtenagentur AFP zeigte einen rötlichen Bereich mit bräunlichen Krusten über Trumps Hemdkragen auf der rechten Seite seines Halses.
Trumps Arzt führte den auffälligen Ausschlag auf eine "präventive" Behandlung zurück.
Vorbeugende Hautbehandlung
Der Leibarzt des Präsidenten, Sean Barbabella, erklärte in einer Mitteilung an die Nachrichtenagentur AFP, der 79-Jährige verwende "eine sehr gängige Creme auf der rechten Seite seines Halses, die eine vorbeugende Hautbehandlung darstellt und vorm Arzt des Weißen Hauses verschrieben wurde".
Trump wende die Creme eine Woche lang an und die Rötung werde voraussichtlich einige Wochen anhalten.
Trump ist der älteste Präsident, der jemals in den USA vereidigt wurde. Der 79-Jährige bescheinigt sich selbst eine ausgezeichnete Gesundheit.
In den vergangen Monaten hatten immer wieder Blutergüsse an Trumps Händen zu Spekulationen über seinen gesundheitlichen Zustand geführt. Das Weiße Haus begründete die blauen Flecken mit der Einnahme von Aspirin.
