Meinl-Reisinger reiste für Gespräche in die Republik Moldau

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) hat am Donnerstag in Chisinau in der Republik Moldau Gespräche mit Staatspräsidentin Maia Sandu, Außenminister Mihai Popsoi und der Vize-Premierministerin für EU-Integration Christina Gherasimov geführt. Neben bilateralen Anliegen, dem Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen sowie dem EU-Beitrittsprozess Moldaus standen vor allem die im September stattfindenden Parlamentswahlen in Moldau im Mittelpunkt der Gespräche.

Entwicklungshilfe und Investitionen Die frühere Sowjetrepublik Moldau ist eines der Schwerpunktländer der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Seit 2005 gibt es in Chisinau ein Koordinationsbüro der Austrian Development Agency (ADA), das derzeit 13 laufende Projekte betreut, hieß es aus dem Außenministerium gegenüber der APA. Durch die Eröffnung der österreichischen Botschaft in Chisinau im Jahr 2017 sei die enge Partnerschaft zusätzlich vertieft worden. Österreich zählt zu den zehn größten Investoren in Moldau. Bei den etwa 30 österreichischen Unternehmen im Land seien rund 2.200 Menschen beschäftigt. Die enge Zusammenarbeit soll durch konkrete Projekte, wie die künftige Österreichische Internationale Schule in der Hauptstadt Chisinau, die diesen Herbst eröffnet wird, weiter ausgebaut werden, hieß es aus dem Außenministerium weiter.