Ausland

Nach versuchtem Attentat auf Trump: Lebenslange Haft

Ryan Routh to be sentenced for attempted assassination of Trump in 2024
Ryan Routh wurde wegen eines versuchten Attentats auf Donald Trump zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann wurde 2024 festgenommen, nachdem er bewaffnet auf Trumps Golfplatz entdeckt wurde.
04.02.26, 20:45

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Wegen des versuchten Attentats auf Donald Trump ist ein 59-Jähriger Medienberichten zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Richterin Aileen M. Cannon verhängte gegen Ryan Routh zudem für einen weiteren Anklagepunkt – ein Waffendelikt – weitere sieben Jahre Haft, wie die US-Sender ABC News und NBC News berichteten. Bereits zuvor hatte ihn eine Jury schuldig gesprochen.

Mutmaßlicher Anschlag auf Trump: "Ich habe mein Bestes versucht"

Der Mann war 2024 in Florida festgenommen worden, weil er ein Attentat auf den damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, der heute US-Präsident ist, vorbereitet haben soll. Der Secret Service hatte an Trumps Golfplatz in West Palm Beach auf einen bewaffneten Mann geschossen, der sich in den Büschen versteckt hatte. Dieser selbst feuerte keine Kugel ab – stattdessen floh er, wurde wenig später aber festgenommen und schließlich angeklagt. Er bestritt die Taten und vertrat sich selbst vor Gericht.

Mehr zum Thema

Donald Trump Vereinigte Staaten
Agenturen, pres  | 

Kommentare