"Ich denke wir haben ihn": Trump gibt Festnahme von Attentäter bekannt

President Trump speaks on the murder of Charlie Kirk
Das FBI fahndete seit dem tödlichen Attentat am Mittwoch nach dem Schützen.
12.09.25, 14:15
Im Fall des Attentats auf Charlie Kirk gibt es nun eine Festnahme. Das berichtete US-Präsident Donald Trump. Der rechtskonservative Aktivist und Redner war am Mittwoch bei einem öffentlichen Auftritt erschossen worden. Der Täter war seither auf der Flucht. 

Nach dem tödlichen Anschlag haben die Ermittler nach Worten von Trump den Tatverdächtigen gefasst. „Ich denke, wir haben ihn“, sagte Trump am Freitag. Demnach befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam.

Trump: Der Verdächtige wurde in seinem Umfeld angezeigt

Trump gab die Festnahme des mutmaßlichen Attentäters im Fernsehsender Fox News bekannt. Eine Person, die den Verdächtigen kenne, habe ihn angezeigt. Der 31-jährige Kirk war am Mittwoch bei einer Veranstaltung vor rund 3.000 Menschen an einer Universität im Bundesstaat Utah getötet worden. 

Kirk war einflussreicher konservativer Aktivist und Unterstützer Trumps. Nach der Tat war mit Bildern einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen gefahndet worden.

