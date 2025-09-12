"Ich denke wir haben ihn": Trump gibt Festnahme von Attentäter bekannt

Im Fall des Attentats auf Charlie Kirk gibt es nun eine Festnahme. Das berichtete US-Präsident Donald Trump. Der rechtskonservative Aktivist und Redner war am Mittwoch bei einem öffentlichen Auftritt erschossen worden. Der Täter war seither auf der Flucht.

Nach dem tödlichen Anschlag haben die Ermittler nach Worten von Trump den Tatverdächtigen gefasst. „Ich denke, wir haben ihn“, sagte Trump am Freitag. Demnach befindet sich der mutmaßliche Täter in Polizeigewahrsam.

Der Artikel wird laufend aktualisiert.