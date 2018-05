Attacke auf Studenten in Nicaragua: Ein Toter, elf Verletzte

Die Angreifer seien in Zivil gekleidet gewesen und hätten bei ihrer Attacke auf die Polytechnische Universität (Upoli) im Norden Managuas verschiedene Waffen bei sich gehabt, berichtete ein Studentensprecher dem TV-Sender Canal 15.Die Studenten machen Mitglieder der Sandinistischen Jugend oder Polizisten in Zivil waren, für den Angriff verantwortlich." Die Verletzten, darunter Studenten und Anrainer, würden in private Krankenhäuser gebracht. Von Seiten der Polizei oder anderer Behörden gab es zunächst keine Informationen.

Die Regierung Nicaraguas ihrerseits hatte am Donnerstag ihre Bereitschaft für einen nationalen Dialog mit zivilen Organisationen signalisiert, bei dem sie die katholische Kirche als Vermittler einschalten will. Noch ist allerdings kein Dialog zustande gekommen. Sie warte darauf, dass die Bischofskonferenz des Landes dafür Vertreter ernenne, die die Gespräche begleiten sollen, hieß es von Vizepräsidentin Murillo. Ob die Opposition ebenfalls an dem Dialog teilnimmt, ließ die Vizepräsidentin offen.

Nach Angaben von Menschenrechtlern kamen bei den Auseinandersetzungen mehr als 60 Menschen ums Leben. Die Regierung sprach jedoch von nur etwa zehn Toten.