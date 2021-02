Argentinischer Ex-Präsident Carlos Menem starb im Alter von 90 Jahren

Der ehemalige argentinische Präsident Carlos Menem ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Das meldete die Nachrichtenagentur Télam unter Berufung auf Angehörige. Menem starb demnach am Sonntag in einer Klinik in Buenos Aires, in die er im Dezember mit einer Harnwegsinfektion gekommen war. Der aktuelle argentinische Präsident Alberto Fernández drückte sein Beileid aus und ordnete drei Tage Staatstrauer an.

Menem, der bis zuletzt noch Senator war, war ins Koma versetzt worden, nachdem sich sein Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Er war 2020 zuvor bereits mehrmals, unter anderem wegen einer Lungenentzündung, im Krankenhaus gewesen. Als politischer "Enkel" von Ex-Präsident Juan Domingo Perón war Menem von 1989 bis 1999 Präsident Argentiniens. 2003 verzichtete er angesichts einer sich abzeichnenden katastrophalen Niederlage auf eine weitere Kandidatur.