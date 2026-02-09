Ausland

Verstoß gegen Blockade: USA beschlagnahmen Öltanker im Indischen Ozean

U.S. President Donald Trump arrives at the White House in Washington
Die USA haben den Öltanker "Aquila II" im Indischen Ozean ohne Zwischenfälle beschlagnahmt. Das Schiff verstieß gegen die verhängte Ölblockade gegen Venezuela.
09.02.26, 20:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Öltanker im Indischen Ozean beschlagnahmt. US-Soldaten hätten das Schiff "Aquila II" ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Pentagon am Montag in Washington. Der Tanker sei zuerst in der Karibik gesichtet worden und habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen.

Die "Aquila II" sei dann "verfolgt und gejagt" worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.

Epstein-Fall: Republikaner fordert Rücktritt von US-Minister

Die USA hatten die Blockade Ende Dezember verhängt, vor der Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro Anfang Jänner. Sie richtet sich gegen sanktionierte Öltanker, die Venezuela ansteuern oder verlassen.

Mehr zum Thema

Donald Trump Nicolás Maduro Vereinigte Staaten
Agenturen, pres  | 

Kommentare