Verstoß gegen Blockade: USA beschlagnahmen Öltanker im Indischen Ozean

Die USA haben nach eigenen Angaben einen Öltanker im Indischen Ozean beschlagnahmt. US-Soldaten hätten das Schiff "Aquila II" ohne Zwischenfälle eingenommen, erklärte das Pentagon am Montag in Washington. Der Tanker sei zuerst in der Karibik gesichtet worden und habe gegen die von US-Präsident Donald Trump verhängte Ölblockade gegen Venezuela verstoßen.

Die "Aquila II" sei dann "verfolgt und gejagt" worden, schrieb das US-Verteidigungsministerium im Onlinedienst X. Es handelt sich um den achten Tanker, der von den USA seit Ausrufung der Ölblockade festgesetzt wurde.