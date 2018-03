Anwalt von Puigdemont rechnet mit U-Haft in Deutschland

Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont könnte nach seiner Festnahme in Deutschland laut seinem Anwalt möglicherweise erst einmal in Untersuchungshaft bleiben.

"Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht, wir können nichts ausschließen", sagte Jaume Alonso-Cuevillas am Montagmorgen. Er erwäge derzeit kein Asylgesuch für den 55-Jährigen, betonte Alonso-Cuevillas. Doch werde man mit Puigdemonts deutschen Anwälten "alles" prüfen.

Puigdemont war am Sonntag auf der Rückreise von Finnland nach Belgien über Dänemark auf einer Autobahnraststätte an der A7 bei Schleswig im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein gestoppt und festgenommen worden. Grundlage war ein europäischer Haftbefehl. Er sollte im Laufe des Tages dem zuständigen Amtsgericht im Bundesland Schleswig-Holstein vorgeführt werden.

Das Amtsgericht muss dem 55-Jährigen in einer sogenannten Festhalteanordnung eröffnen, warum er festgehalten wird. Das Gericht prüft zudem, ob es sich bei der Person tatsächlich um Puigdemont handelt. Anwalt Alonso-Cuevillas wollte noch am Montag nach Hamburg reisen, um sich dort mit den deutschen Anwälten von Puigdemont abzusprechen. In Katalonien hatte es am Wochenende heftige Proteste gegen die Festnahme des Politikers gegeben.