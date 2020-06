Anti-Rassismus: Schweiz verbannt "Mohrenköpfe"

Begründung des Herstellers

Die Regalbeschriftung sei in den Manor-Filialen schon vor Jahren geändert worden, sagte der Sprecher. Dennoch bietet die Firma Richterich ihre Schokoküsse weiterhin als "Mohrenköpfe" an. Sie tue dies aus gutem Grund, schreibt sie auf ihrer Webseite: "Mohren" sei der Spitzname für Menschen aus Laufen, wo die Firma ansässig ist. Das Wort "Mohren" komme von Moor, was im Altdeutschen "Wildschwein" bedeutete. Die Firmengründer hätten deshalb vor rund 80 Jahren ihren eigenen "Mohrenkopf" kreiert.