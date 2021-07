Anti-IS-Allianz: Slowenien wusste nichts von Beteiligung

In Slowenien rätselt man darüber, wie das Land zum Mitglied der von den USA angeführten Allianz gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geworden ist. Die Staatsspitze war daran offenbar nicht beteiligt. Premier Miro Cerar protestiert gegen Sloweniens Anführung in der vom US-State Department veröffentlichten Mitgliederliste.

Die Regierung sei über die Einreihung Sloweniens als Mitglied der Allianz nicht in Kenntnis gesetzt worden. Laut Medienberichten will Ljubljana trotzdem nicht verlangen, von der Liste gestrichen zu werden. Die Aussagen des neuen Regierungschefs dürfte das auch bestätigen. Noch merkwürdiger würde Cerar es finden, wenn Slowenien nicht auf der Liste stünde.