"Terroranschlag" zu Halloween verhindert: Verdächtige in den USA festgenommen

In den USA sind zwei Männer aus dem US-Staat Michigan festgenommen worden, weil sie am Halloween-Wochenende einen Anschlag im Auftrag der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geplant haben sollen.

Anschläge auf Clubs und Bars der LGBTQ-Szene geplant

Wie aus am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervorging, sollen die beiden verdächtigen US-Bürger gemeinsam mit anderen einen Anschlag in einem Vorort von Detroit geplant haben. Sie hätten dabei auf Clubs und Bars der LGBTQ-Szene gezielt.