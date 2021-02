Als Oma verkleidet, die 1. Corona-Impfung erschlichen

Es gibt Impfwillige, die zu Tricks greifen, um endlich an die Reihe zu kommen. In Florida flogen jetzt zwei junge Frauen auf, die sich als alte Frauen verkleidet haben, um schneller dran zu kommen.Die beiden Frauen sind in dem Impfzentrum in Orange County aufgefallen. Sie haben sich mit Hauben, Handschuhen und Brillen als «Omis» verkleidet und wollten – mit gültigen Impfausweisen der Gesundheitsbehörde – ihre zweite Impfdose bekommen.

Warum sie nicht schon bei der ersten Teil-Impfung aufgefallen sind, ist unklar. Die zweite Impfdosis haben sie jedenfalls nicht erhalten. Eine andere Strafe gibt es aber auch nicht für sie.