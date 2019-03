Algeriens Armeechef fordert: Präsident für amtsunfähig erklären

Algeriens Armeechef will den 82-jährigen Präsidenten Abdelaziz Bouteflika für amtsunfähig erklären lassen. Dafür solle Artikel 102 der algerischen Verfassung angewandt werden, wonach der Staatschef "wegen schwerer und dauerhafter Krankheit völlig unfähig ist, seine Funktionen auszuüben", sagte General Ahmed Gaid Salah am Dienstag in einer Fernsehansprache.

Von dem Schritt erwartet Salah nach eigenen Worten "einen Ausweg aus der Krise".