USA finden Bericht zu Nawalny-Vergiftung "besorgniserregend"

Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Niederlande hatten am Samstag am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, Wissenschafter hätten "schlüssig" den Giftstoff Epibatidin in Proben des Leichnams nachgewiesen. Das hochgiftige Sekret kommt in der Natur in südamerikanischen Pfeilgiftfröschen vor. "Wir kennen den Bericht natürlich", sagte Rubio auf einer Pressekonferenz. "Wir haben keinen Grund, ihn anzuzweifeln. " Die USA würden die Ergebnisse nicht bestreiten.

US-Außenminister Marco Rubio hat sich hinter die Erkenntnisse fünf europäischer Staaten gestellt, die Russland für den Giftmord an dem Kreml-Kritiker Alexej Nawalny verantwortlich machen. Die Regierung in Washington habe keinen Grund, den Bericht infrage zu stellen, sagte Rubio am Sonntag bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Er bezeichnete das Papier als "besorgniserregend".

Die fünf europäischen Verbündeten waren zu dem Schluss gekommen, dass Russland "die Mittel, ein Motiv und die Möglichkeit" gehabt habe, Nawalny das Gift zu verabreichen. Angesichts der hohen Toxizität sei eine Vergiftung die höchstwahrscheinliche Todesursache. Ein Regierungsvertreter hatte erläutert, das Gift sei 200-mal stärker als Morphium und führe zu einem qualvollen Erstickungstod. Die Regierung in Moskau wies die Vorwürfe umgehend zurück. Eine Sprecherin des Außenministeriums bezeichnete sie als "reine Propaganda".

"Alarmierende Verhaltensmuster"

Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hatte am Samstag betont, es sei nun klar, dass Nawalny in russischer Gefangenschaft vergiftet worden sei. "Niemand außer Putins Schergen wird sagen können, wie der 16. Februar 2024 in der russischen Strafkolonie im Einzelnen abgelaufen ist", sagte Wadephul zum zweiten Todestag des Oppositionellen. Nawalnys Witwe Julia Nawalnaja zeigte sich erleichtert über die Beweise. "Ich war vom ersten Tag an sicher, dass mein Mann vergiftet wurde", erklärte sie.

Die britische Regierung sprach von einem "alarmierenden Verhaltensmuster" Russlands und zog Parallelen zum Giftanschlag auf den Doppelagenten Sergej Skripal im Jahr 2018. Nawalny galt als scharfer Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin und hätte gute Aussichten gehabt, eine Wahl gegen den Amtsinhaber zu gewinnen.